قام رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتفقد مقر النقطة الأمنية لاحتفالات الكويت بالعيد الوطني الـ 62 والذكرى الـ 32 ليوم التحرير في شارع الخليج العربي، وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وعدد من القيادات الأمنية.



واطلع سموه على الترتيبات الأمنية وجهود أجهزة وزارة الداخلية، في تأمين الاحتفال بالأعياد الوطنية، كما اطلع على التواجد الأمني وآلية عمل غرفة العمليات الميدانية وكاميرات المراقبة المرورية.



ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جميع منتسبي وزارة الداخلية تحيات وتقدير صاحب السمو الأمير المفدى الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، مؤكدا أن تواجدهم على رأس عملهم محل اعتزاز وتقدير.



وأعرب سموه عن شكره وتقديره لرجال وزارة الداخلية وكافة الجهات المشاركة في تأمين الاحتفالات بالأعياد الوطنية، مثمنا جهودهم المتواصلة، ومطالبا بمزيد من العمل والعطاء من أجل خدمة الوطن والمواطنين.