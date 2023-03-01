نقل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مساء الثلاثاء إلى جميع منتسبي وزارة الداخلية تحيات وتقدير صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، مؤكدا أن تواجدهم على رأس عملهم محل اعتزاز وتقدير.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي ان ذلك جاء خلال تفقد سموه مقر النقطة الأمنية الخاصة بتأمين الاحتفالات الوطنية في شارع الخليج العربي وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وعدد من القيادات الامنية.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لرجال وزارة الداخلية وكافة الجهات المشاركة في تأمين الاحتفالات بالاعياد الوطنية، مشيدا بجهودهم المتواصلة، ومطالبا بمزيد من العمل والعطاء من أجل خدمة الوطن والمواطنين.

وذكر بيان "الداخلية" أن رئيس الوزراء اطلع خلال الزيارة على الترتيبات الأمنية وجهود أجهزة الوزارة في تأمين الاحتفال بالأعياد الوطنية، كما اطلع على التواجد الامني وآلية عمل غرفة العمليات الميدانية وكاميرات المراقبة المرورية.