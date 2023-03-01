ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر شمال غربي منطقة كيمبي في بابوا غينيا الجديدة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان لها، أن مركز الزلزال وقع على عمق 598.9 كم، ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.

يشار إلى أن بابوا غينيا الجديدة هي دولة واقعة على حزام النار في المحيط الهادئ، وتشهد هزات أرضية متكررة.

وفي وقت سابق، أعلن المركز القومي الأفغاني لعلوم الزلازل الاربعاء تسجيل هزة أرضية شدتها أربع درجات بمقياس ريختر جنوب شرق مدينة فيض آباد عاصمة إقليم بدخشان الذي يقع شمال شرق أفغانستان.

وأوضح المركز في تغريدة على موقع تويتر، أنه تم رصد الهزة الأرضية على بعد 82 كيلومترا جنوب شرق مدينة فيض آباد عند خط عرض 36.53 درجة وخط طول 71.15 درجة وعلى عمق 10 كيلومترات.