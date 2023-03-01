عبدالعزيز الفضلي

قام وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني بزيارة مفاجئة صباح اليوم الأربعاء إلى منطقة الجهراء التعليمية وذلك للاطمئنان على سير العمل فيها.

وخلال زيارته، أكد الوزير العدواني ضرورة الاستمرار في اتباع سياسة الباب المفتوح واستقبال المراجعين وإنجاز معاملاتهم حسب النظم واللوائح المعمول بها دون تأخير لافتا إلى أن زيارته إلى المنطقة جاءت للاطلاع عن قرب على ملاحظات المراجعين وأيضاً الموظفين والعمل على إزالة كل المعوقات.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن الوزير العدواني دخل صالة المراجعين بمفرده دون علم أحد، وعندما عرفه الموظفون طلب منهم عدم التصوير حيث أبدى إعجابه بسير العمل في صالة المراجعين التي تضم أكثر من 40 «كاونتر»، وتقدم جميع الخدمات للمراجعين من معلمين وإداريين وطلبة، لافتةً إلى أن الوزير العدواني خرج مرتاحاً من الصالة لما شاهده من التزام من قبل الموظفين في خدمة المراجعين.

وأوضحت المصادر أن الوزير توجه بعد ذلك إلى مكتب مدير عام منطقة الجهراء التعليمية جاسم بوحمد، والتقى معه وكذلك مديرة الشؤون التعليمية ندى المطيري وبقية المسؤولين في المنطقة، وأشاد بما شاهده من تطور ملحوظ في حسن سير العمل متمنياً للجميع التوفيق في خدمة المنظومة التربوية.