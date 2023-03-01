في ختام دورتها الثالثة لعام 2022م كرمت وقفية منابر النور لحفظ القرآن الكريم وفهمه بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة 120 طالبًا وطالبةً من المتميزين الذين اجتازوا الدورة الثالثة لعام 2022م، صرح بذلك المدير التنفيذي للوقفية مسير الظفيري.

وقال الظفيري: لقد حرصت الوقفية على ترسيخ أهمية حفظ كتاب الله تعالى وتدبره وفهمه، وطرح منهج تربوي وشرعي مقسم على مراحل ترتقي بمستوى الطالب والطالبة في حفظ كتاب الله عز وجل.

وقد أقامت الوقفية حفلا لجميع الحلقات على مدار أربعة أيام، حفلين منهما للبنين وآخرين للبنات.

وكانت للظفيري كلمة حمد الله فيها الذي جعل لأهلِ القرآنِ مزيةً وأيُّ مزية ومنزلةً رفيعةً علية، متوجهاً بالشكر لله تعالى أولا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا على توفيقه في نجاح أداء هذه الحلقات خلال عام 2022م.

فيما ذكر الظفيري بأن هذا التعاون البناء مع بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف لازال مستمرًا بفضل الله تعالى وأن الثمرات القادمة ستكون أكثر بإذن الله جل وعلا.

وبين الظفيري بأن هذا الجهد إنما هو تحقيق لهدف الوقفية الذي تسعى إليه نحو تخريج جيل حافظ للقرآن الكريم.

مؤكدًا على أن الوقفية تستخدم جميع الوسائل الممكنة لتحقيق هذا الهدف، وتذليل الصعوبات أمام الطلبة والطالبات.

وختم الظفيري كلمته بالشكر الجزيل لبيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف على تعاونهما المستمر مع الوقفية لتحقيق أهدافها، وشكر أولياء أمور الطلبة على حرصهم في تحفيظ أولادهم كتاب الله تعالى وشكر الحضور الكريم وكل من ساهم في إنجاح الحلقات القرآنية.

وفي ختام الحفل تم توزيع الجوائز على الطلبة والطالبات والمحفظين المتميزين.