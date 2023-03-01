عاطف رمضان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله حتى تاريخ 30 يونيو 2005 وما قبل.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي أن المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى تاريخ 30 يونيو 2005 وما قبل والراغبين في التخصيص على المشروع عليهم التقديم عبر تطبيق سهل الحكومي أو زيارة الأفرع الخارجية خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 12:30 مساء في (مركز القرين- الأڤنيوز- برج التحرير- مركز الجهراء) او المبنى الرئيسي خلال الفترة المسائية من الساعة 4 مساء حتى الساعة 7 مساء ابتداء من يوم الأحد المقبل 5 مارس الجاري.

وأكدت المؤسسة تواجد فريق لديها خاص بتطبيق سهل الحكومي في بهو المؤسسة بالمبنى الرئيسي للإجابة عن استفسارات المواطنين وتوجيههم عن كيفية استخدام الخدمات التي تقدمها عبر التطبيق خلال أوقات الدوام الرسمي من8:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا.