اسامة ابو السعود

للمرة الاولى اشرف وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد على متابعة نتائج التسجيل يوم أمس الثلاثاء في البرنامج المخصص لإبداء الرغبة في الحج لهذا الموسم .

ووفقا لبيان لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تلقت " الأنباء" نسخة منه انه قد تم فرز عدد 8 آلاف ممن تنطبق عليهم شروط الحج .

ولفتت وزارة الاوقاف ان عملية الفرز تمت بعد اغلاق باب التسجيل حيث اعطيت الأولوية بكل شفافية وحيادية بحضور وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتكليف محمد العليم والممثل عن اتحاد حملات الحج السيد يوسف اشكناني ومسؤولين من إدارة شؤون الحج والعمرة وإدارة نظم المعلومات في وزارة الأوقاف .

وأكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد أن عملية فرز المسجلين على منصة الراغبين في الحج لهذا العام تمت بسلاسة وسهولة فمن تنطبق عليه الشروط سيحظى بشموله ضمن العدد المخصص من قبل الجهات المختصة في المملكة العربيه السعودية.