أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، الأربعاء، أن الصين تعارض بشدة أي تلاعب سياسي في قضية أصل فيروس كورونا، ودعت الولايات المتحدة إلى احترام العلوم والحقائق والتوقف عن تسييس هذا الموضوع.

وفي إفادة صحافية، تعليقاً على تصريح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، كريستوفر راي، بأن الوباء نتج على الأرجح عن تسرب من مختبر في ووهان بالصين، قالت ماو نينغ "تعارض الصين بشدة أي شكل من أشكال التلاعب السياسي بحجة العثور على مصدر فيروس كورونا"، مضيفة: "ندعو الجانب الأميركي إلى احترام العلوم والحقائق، والتوقف عن تسييس قضية أصل فيروس كورونا".

وكان مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي) كريستوفر راي قال إن تقييما أجراه المكتب خلص إلى أن تسريبا من مختبر في ووهان بالصين كان على الأرجح سببا في تفشي وباء كوفيد-19.

وقال راي لتلفزيون فوكس نيوز "خلص تقييم أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي منذ فترة طويلة إلى أن منشأ الوباء هو على الأرجح حادثة محتملة في مختبر في ووهان".