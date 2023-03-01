تمكّن رجال الجمارك في مطار الكويت T5 من ضبط 16 قطعة حشيش كانت بحوزة آسيوي خلال قدومه إلى البلاد، إضافة إلى قطعة حشيش صغيرة مع وافد عربي.

وفي التفاصيل: كشف مراقب مطار T5 أن أحد المفتشين الجمركيين شكَّ بوافد آسيوي أثناء وصوله إلى البلاد قادماً من دكا، وبالتفتيش عُثر معه على 16 قطعة حشيش حاول إخفاءها في حقيبة كانت بحوزته تحوي ملابسه الشخصية.

هذا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى جهات الاختصاص.

وقال إن رجال الجمرك الجوي أوقفوا وافداً من إحدى الجنسيات العربية حاول إخفاء قطعة صغيرة من الحشيش بداخل "دلاغ" كان يرتديه، وتمت إحالته إلى جهات الاختصاص.

ومن جانبه، أفاد مدير المطارات أسامة الشامي، بأن عمليات الضبط التي تتم في جميع المطارات تدل على حرص المفتشين والمفتشات على أداء واجبهم بأكمل وجه ولهم الشكر والتقدير.