«التربية» تحرص على تعزيز الأنشطة الطلابية لدورها الحيوي في تطوير مهاراتهم ورفع مستواهم العلمي

الإنجاز جاء ثمرة نتاج العمل المتواصل وتكامل الجهود من جميع منتسبي الوزارة وتعاون ودعم أولياء الأمور

عبدالعزيز الفضلي

أعرب وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد عبدالوهاب العدواني عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققه الوفد الطلابي، بحصول الطالبة الكويتية جنان الشريف على منصب رئيس البرلمان العربي للطفل، إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية والتي تم اختيار إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون مقرا دائما لأمانته العامة، مؤكدا أن هذا الفوز يعد إنجازا مشرفا لأبناء الكويت، والذي يضاف إلى سلسلة من الإنجازات الدولية والخليجية التي حصلت عليها وزارة التربية بسواعد أبناء الكويت الطموح والمبدع، والتي جاءت ثمرة نتاج العمل المتواصل، وتكامل الجهود من كل منتسبي وزارة التربية، وتعاون وتشجيع ودعم أولياء الأمور.

وأوضح العدواني لدى استقباله الوفد الطلابي ومشرف الوفد موجه اللغة العربية ناصر العيبان في مكتبه بعد عودته من الشارقة «حرص وزارة التربية على تعزيز الأنشطة الطلابية، والمشاركات الخارجية، لما لها من دور حيوي في تطوير مهارات الطلبة، ورفع مستواهم العلمي، وصقل مواهبهم، وتنمية شخصيتهم وقدراتهم الإبداعية، ودفعهم للمشاركة الإيجابية في صنع واتخاذ القرار، ويأتي ذلك تماشيا مع التوجيهات الكريمة للقيادة السياسية في أهمية رعاية النشء وتعزيز الاهتمام بالطاقات والكفاءات الوطنية المتميزة، وتوفير كل الإمكانات والدعم اللازم لهم، من أجل تخريج جيل ذي مهارات قيادية، واع وقادر على ممارسة أدواره المختلفة في كل المجالات، للمساهمة في خدمة مجتمعه وتنميته، وبناء وطنه».

وأكد العدواني أن الكويت تزخر بطاقات مميزة ومؤثرة نفخر بها من أبنائها المبدعين، وهو ما ظهر جليا بعد الفوز المشرف بمنصب رئيس البرلمان العربي للطفل، متوجها بالشكر لما قدمه الطلبة من صورة مشرقة للكويت في تلك المحافل الدولية، داعيا أبناءه الطلبة الى بذل المزيد من العطاء والعمل لاكتساب المهارات والمعارف، والتحصيل العلمي، لشق طريقهم نحو عالم أوسع من العلم والمعرفة، والمشاركة في قيادة النمو والتطور والتنمية في البلاد، وتكوين نماذج مشرفة للوطن في المحافل الخارجية.