أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إبقاء موعد الانتخابات التركية الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو المقبل رغم الزلزال، مضيفا ان البعض يحاول استغلال الكارثة لأغراض سياسية.

واضاف أردوغان في كلمة له أمام البرلمان بشأن كارثة الزلزال، ان أكثر من نصف مليون مواطن تركي قدموا مساعدات في عمليات الإنقاذ، ما أدى إلى تقليل الخسائر البشرية.

وقال الرئيس التركي إن زلزال السادس من فبراير كان مدمرا وأثر على منطقة مساحتها 500 كم جنوبي البلاد.

وتابع: هناك دمار كبير في الولايات التركية التي ضربها الزلزال، مؤكدا ان المنطقة تمر بعاصفة من الزلازل وعلينا أن نتحضر لها.

وقال اردوغان ان أكثر من 90 دولة أرسلت فرق إنقاذ للمساعدة خلال كارثة الزلزال.