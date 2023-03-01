وجّه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، قال في مقدمته: يعتبر مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي للصالات المغطاة من أحدث المنشآت الرياضية بالكويت، وقد تم افتتاحه رسميا في عام 2020م.

وعلى الرغم من حداثة المنشأة إلا أنها تفتقد المواصفات العالمية الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة، وللشروط التي وضعتها بلدية الكويت من ناحية المداخل والمخارج والمرافق والمقاعد.

حيث اشتكى الكثير من الأشخاص من ذوي الإعاقة بأن المجمع لا يتناسب مع ظروف إعاقتهم لمتابعة الأحداث الرياضية، أو استضافة أي حدث رياضي خاص بالأشخاص من ذوي الإعاقة.

لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

- هل قامت وزارة الدولة لشؤون الشباب بوضع الشروط الخاصة بالمجمع ليتناسب مع الأشخاص من ذوي الإعاقة قبل تنفيذه؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب، هل قامت الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ هذه الشروط؟ ولماذا لم يتم تدارك الخطأ قبل تسلم المشروع من المقاول؟

- ما خطة الوزارة أو الجهة المسؤولة عن المشروع لوضع التسهيلات اللازمة للأشخاص من ذوي الإعاقة في هذا المجمع الرياضي؟