المزيدي: التحكم في الوزن يحتاج إلى إرادة حقيقية من خلال خفض كمية الطعام التي تصل إلى المعدة

إسرار هاشم: ضرورة اتباع منظومة صحية وممارسة الرياضة للابتعاد عن هذا المرض

أكروف: يجب أن يضم «عافية» للمتقاعدين جميع علاجات السمنة لأنها تشكل خطراً على صحة المواطنين

أعلنت رابطة السمنة الكويتية عن قيامها بعمل «كورس» مكثف عن مرض السمنة، والتحكم بالوزن، وذلك تحت إشراف ورعاية جمعية الجراحين الكويتية، وبالتعاون مع معهد ليرنا البريطاني، وذلك بمشاركة 80 طبيبا وطبيبة.

في هذا الإطار، ألقت د.إسرار السيد هاشم رئيس رابطة السمنة الكويتية ود.عايشة الفهد نائب رئيس الرابطة كلمتين للحضور.

وقالت هاشم إن هذا الكورس المكثف يهدف إلى تسليط الضوء على فهم أشمل وأكبر لمرض العصر ألا وهو مرض السمنة، وعلى تدريب واطلاع الأطباء على آخر الأبحاث العلمية في مجال مكافحة مرض السمنة، لصقل خبراتهم، وزيادة حصيلتهم العلمية في مواجهة هذا المرض المنتشر بصورة كبيرة جدا في مجتمعاتنا.

وتابعت: إننا مطالبون بضرورة اتباع منظومة غذائية صحية، وممارسة الرياضة بشكل دوري للابتعاد عن هذا المرض.

من جهته، أكد أمين سر رابطة السمنة ونائب رئيس جمعية الجراحين الكويتية ورئيس قسم الجراحة في مستشفى جابر د.سليمان المزيدي أن التحكم بالوزن يحتاج إلى علاج عن طريق فريق متعدد التخصصات وليس فقط الجراح كما كان في السابق، مشيرا إلى أن التحكم بالوزن يكون بعد التأكد من صحة المريض النفسية اولا ومن ثم وضع خطة للنظام الغذائي ومناقشة الحالات في اجتماع متعدد التخصصات لوضع الخطة العلاجية الأمثل للمرضى.

بدوره، طالب رئيس جمعية الجراحين د.شهاب اكروف بأن يضم تأمين «عافية» للمتقاعدين جميع علاجات السمنة، لأن السمنة تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين وأنها سبب رئيسي للكثير من الأمراض المزمنة.

كما قام رئيس جمعية الجراحين د.شهاب اكروف بتسليم الشهادات العلمية للحضور مع ممثلين من شركة نوفونوردكس الراعي لهذا الحفل وهذه الدورة التدريبية.