اجتمع رؤساء الجمعيات والهيئات الصحافية الخليجية في البحرين أمس، وذلك لاستعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم بما يعزز المكتسبات المهنية والصحافية.

حضر الاجتماع رئيس هيئة الصحافة السعودية ورئيس اتحاد الصحافة الخليجية خالد المالك، ورئيس جمعية الصحافيين بدولة الإمارات محمد الحمادي، ورئيس جمعية الصحافيين البحرينية والأمين العام لاتحاد الصحافة الخليجية عيسى الشايجي، ورئيس جمعية الصحافيين الكويتية عدنان الراشد، ورئيس جمعية الصحافيين العمانية محمد العريمي.

واستكمل الرؤساء خلال اجتماعهم إجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي لاتحاد الصحافة الخليجية، وتوصلوا إلى وضع صيغة نهائية للنظام الأساسي لاتحاد الصحافيين الخليجيين الذي يضم الجمعيات والهيئات والروابط والاتحادات الصحافية الخليجية في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعرب رؤساء الجمعيات الصحافية الخليجية عن شكرهم لوزير شؤون الإعلام البحريني رمزان النعيمي، على ما قدمته مملكة البحرين من تسهيلات ومن دعم ومساندة، كما تقدموا بالشكر لجمعية الصحافيين البحرينية على الترتيبات اللازمة والتي أدت إلى نجاح اجتماعاتهم.