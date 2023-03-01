أعرب الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح سمو رئيس مجلس الوزراء اليوم عن بالغ الشكر والتقدير لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية التي شاركت في الإعداد والتنظيم لفعاليات وأنشطة الاحتفال بالعيد الوطني المجيد ويوم التحرير.

وثمن سموه في رسائل بعث بها إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، ووزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة الدائمة للاحتفالات بالأعياد الوطنية عبدالرحمن المطيري، ووزير الصحة د.أحمد العوضي ورئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية محمد السقاف، الدور المتميز والجهود المخلصة والتنسيق المتكامل بين جميع الجهات المشاركة في الاحتفالات الوطنية.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أن جهود الكوادر الوطنية والطاقات الشبابية أسهمت في تهيئة الأجواء الآمنة للاحتفالات وإظهارها بصورة مشرفة أبرزت الوجه الحضاري لوطننا العزيز.

وعبر سموه عن اعتزازه وتقديره لما شهدته هذه الاحتفالات من مظاهر بهجة وسرور أظهرها المواطنون والمقيمون، جسدت المعاني السامية للولاء والانتماء الوطني، داعيا العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.