عاطف رمضان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيامها بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع مدينة جابر الأحمد الدفعة الثانية والتي تشتمل على 65 قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 19 نوفمبر 1997، وذلك وفقا للمواعيد التالية:

توزع البطاقات يومي الخميس والأحد 2 و5 الجاري، وتوزع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 6 الجاري، بينما سيتم إجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 8 الجاري.

وقالت «السكنية» إن المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

وأشارت إلى أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

ولفتت إلى انه على المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح الإثنين 6 الجاري مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط، مشيرة إلى انه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط.

الأسماء كالتالي: