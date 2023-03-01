تشتمل على 21 ركيزة أساسية و65 مبادرة بواقع 8 ركائز و28 مبادرة للأمن الغذائي



قام وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض بترؤس اجتماع اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والدوائي والمائي والذي انعقد صباح اليوم.



وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي، إنه تم خلال الاجتماع الذي انعقد بحضور الجهات الممثلة باللجنة مناقشة واعتماد الخطوط العريضة لاستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي والمائي والدوائي، حيث اشتملت الاستراتيجية على 21 ركيزة أساسية و65 مبادرة بواقع 8 ركائز و28 مبادرة للأمن الغذائي و7 ركائز و16 مبادرة للأمن الدوائي و6 ركائز و13 مبادرة للأمن المائي، وذلك للوصول إلى الهدف الاستراتيجي لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والدوائي والمائي في أن يتمكن سكان الكويت في جميع الأوقات من الوصول ـ ماديا واجتماعيا واقتصاديا ـ إلى أغذية وأدوية ومياه شرب كافية ومأمونة، تلبي احتياجاتهم المعيشية والصحية والاقتصادية.



كما استكملت اللجنة مناقشة منهجية الإجراءات الواجب اتباعها لرفع كفاءة تدفق السلع الغذائية المستوردة في المنافذ البحرية، حيث قامت اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لوضع رؤاهم ومقترحاتهم بهذا الشأن وتمت أيضا مناقشة التحديات المتوقعة وسبل حلها في هذا الجانب.



جدير بالذكر أنه قد تم تشكيل هذه اللجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وتضم عدة جهات مختصة، هي: وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني) ووزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للاستثمار ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وغرفة تجارة وصناعة الكويت والأمانة العامة لمجلس الوزراء لبحث سبل تعزيز منظومة الأمن الغذائي والدوائي والمائي ووضع الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة والسياسات العامة ومسودات القوانين والقرارات اللازمة للوصول للأهداف المرجوة.