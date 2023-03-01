اللواء الصايغ: قانون المرور الحالي لا يصلح ودول الخليج غلظت العقوبات فانخفضت الوفيات

اللواء الخدة: لا نقبل الصلح في المخالفات الجسيمة ونحجز المركبات المخالفة الفترة القانونية

العميد الجلال: كاميرات المراقبة في غرفة التحكم ترصد مخالفة استخدام الهاتف



منصور السلطان



أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ ان قانون مخالفات المرور الحالي لا يصلح، حيث مضى على إقراره عشرات السنوات، مشيرا إلى أن الأوضاع والطرق تغيرت وعدد السيارات في زيادة، مشددا على أهمية إقرار قانون المرور الذي يبحث في أروقة مجلس الأمة للحد من الحوادث والوفيات، مؤكدا ان جميع دول الخليج غلظت العقوبات والمخالفات المرورية وكانت النتيجة لديهم انخفاض نسبة الوفيات والحوادث المرورية، مطالبا نواب مجلس الأمة بالإسراع في إقرار تعديل قانون مخالفات المرور، وذلك للحد من الحوادث المرورية وتقليل نسبة الوفيات.



وأعلن اللواء الصايغ خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح امس بمناسبة أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار «حياتك أمانة» وبحضور مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء يوسف الخدة ومديري إدارات المرور في محافظات الكويت الـ 6 عن بدء العمل والتنسيق مع دولة الإمارات لتحصيل المخالفات المرورية بين البلدين كخطوة أولى، تلحقها مستقبلا باقي دول مجلس الخليج العربي.



مشيرا إلى ان أغلب المعاملات المرورية تجرى حاليا إلكترونيا، وذلك ضمن خطة وزارة الداخلية لتسهيل إجراءات إنجاز المعاملات على المواطنين والمقيمين.



ومن جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء يوسف الخدة ان أسبوع المرور لدول مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون فيما يخص قطاع المرور ونشر التوعية المرورية وإطلاع المواطنين على إنجازات المرور والتباحث وتقييم العمل المروري.



وأوضح اللواء الخدة إلى ان هناك لجنة مشتركة بين قطاع المرور ووزارة التجارة وبلدية الكويت لرصد المحال والمصانع والمخازن التي تروج عوادم السيارات المخالفة، وقد تمت مؤخرا مداهمة عدة مخازن ومصانع ومحال تبيع هذه العوادم وتم إغلاقها، وذلك للحد من ظاهرة الأصوات المزعجة التي تخرج من العوادم.



وأكد اللواء الخدة ان المخالفات الجسيمة لا نقبل بها الصلح، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها من خلال حجز السيارة.



وأشار الخدة الى حرص الإدارة العامة للمرور على تطوير وتزويد القطاع بالآليات والأجهزة الحديثة، لافتا الى إدخال 200 دورية مرور جديدة، و300 دراجة نارية جديدة للخدمة، ليصبح عدد الدراجات المرورية العاملة في الخدمة 399 دراجة، كما تم توريد 66 لوحة إلكترونية للرسائل المتغيرة وتوريد 200 كاميرا الرصد المروري وتوزيعها على الطرقات.



ومن جانبه، ألقى رئيس لجنة أسبوع المرور الخليجي العميد إبراهيم سعود الجلال، كلمة قال فيها: «في البداية أشكر القيادة العليا على ثقتهم لاختيارنا كفريق عمل واحد بالعمل في لجنة أسبوع المرور الخليجي وبإذن الله سوف نعمل بكل طاقاتنا دون كلل أو ملل وعلى ضوء ذلك كان تركيز عملنا هو نشر التوعية المرورية مما سيكون له الأثر البالغ في التقليل من انخفاض الحوادث المرورية وحفظ أرواح الناس، كذلك اختيار الأمانة العامة لشعار أسبوع المرور «حياتك أمانة» جاء متنوعا في الشكل والمضمون،، وعليه نكثف كل جهودنا من أجل توصيل رسالة كاملة من خلال جميع وسائل الإعلام المختلفة فهم يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية نظرا لدورهم الكبير في إيصال المعلومات والمفاهيم الصحيحة إلى الجميع، وكذلك ترسيخ الثقافة المرورية لدى مستخدم الطريق والابتعاد عن التصرفات الخاطئة التي قد تعرض للمساءلة، فالتركيز التام أثناء القيادة والابتعاد عن استخدام الهاتف هو غايتنا، فهناك مراقبة مباشرة من غرفة التحكم المروري من خلال الكاميرات على جميع الطرق العامة.



وذكر ان الإدارة العاملة للمرور تعمل على خطين، الأول هو توعية قائدي المركبات للالتزام بقواعد وقوانين آداب المرور والثاني هو التركيز على الطلبة من أجل بناء جيل واع مروريا، مشيرا إلى ان فكرة أسبوع المرور بدأت عام 1983، وتم العمل فيها وتطبيقها على أرض الواقع شهر مارس عام 1984، وذلك لتبادل الخبرات المرورية وتطوير العمل المروري.

وفاة 8 أطفال من بين 322 حالة وفاة في 2022



كشف اللواء يوسف الخدة عن انخفاض نسبة الوفيات نتيجة الحوادث المرورية في العام الماضي 2022، إذ بلغت وفيات الحوادث العام الماضي 322 حالة، فيما في عام 2021 بلغت 323، وكانت في عام 2020 قد بلغت 352، وفي عام 2019 بلغت 334 حالة وفاة، أما في عام 2018 فقد بلغت حالات الوفيات 403 حالات. وبذلك تكون الوفيات انخفضت بـ 81 حالة على أعلى إحصائية بالعام 2018، وكشفت إحصائية عرضت في المؤتمر ان هناك 8 وفيات لأطفال دون الـ 10 سنوات، فيما بلغت وفيات ما بين 31 عاما و40 عدد 75 حالة وفاة.



تسجيل 4237454 مخالفة منها 2653005 تجاوز سرعة في العام الماضي



هذا المبلغ الكبير الذي حصلته الإدارة العامة للمرور، كشف عنه المدير العام للإدارة العامة للمرور اللواء يوسف الخدة في المؤتمر الصحافي.

كما بينت الإحصائية الخاصة بعدد المخالفات عن تسجيل 4237454 مخالفة في العام الماضي، حيث بلغ عدد المخالفات المباشرة 1384842 وغير المباشرة 2852612 وعدد مخالفات تجاوز السرعة 2653005 مخالفات، وعدد مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية 236294 مخالفة، كما بينت الإحصائية إجمالي عدد السيارات المحجوزة والبالغ عددها 5076 سيارة بالإضافة إلى حجز 798 دراجة نارية.



68770 حادثاً وقع في العام 2022



بينت الإحصائية انخفاض نسبة الحوادث المرورية لعام 2022، حيث بلغ عددها 68770 حادثا، وفي عام 2018 بلغ عدد الحوادث 98329.



2422223 ترخيص سيارة



إجمالي رخص السوق الصادرة بلغ 1655408 رخص قيادة، كما تم إصدار 2422223 ترخيص سيارة، وإجمالي معاملات السيارات المسجلة 552478.



جهد مشكور



قدمه مساعد مدير عام الإدارة العام للعلاقات العامة والإعلام الأمني العقيد عبدالله العبدالسلام في التنظيم للمؤتمر.