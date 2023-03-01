قام وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني م.عمار العجمي بزيارة تفقدية لمباني مطار الكويت الدولي شملت المبنى الرئيسي T1 ومبنى الركاب T4 ومبنى الركاب T5، وذلك للتأكد من سير العمل في القطاعات التشغيلية بمرافقة مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني بالتكليف م.صالح الفداغي وعدد من المسؤولين.



وأكدت الإدارة ان الزيارة تأتي في ضوء زيادة الحركة الجوية للوقوف على سلامة التشغيل بكفاءة ومتابعة حركة السفر والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لركاب مطار الكويت الدولي.



وفي نهاية الجولة أشاد الوزير بجهود الجهات الحكومية وشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، الأمر الذي أثمر نجاح عمليات التشغيل بالمستوى المطلوب.