

قال متحف الفضاء بمركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي إن شهر مارس الجاري سيشهد أحداثا فلكية مميزة، منها اقتراب كوكب الزهرة وكوكب المشتري من بعضهما ظاهريا في السماء هذه الأيام في حدث فلكي يعرف «بالاقتران».



وقال المشرف العام على المتاحف بالمركز خالد الجمعان لـ «كونا» أمس إن هذا المشهد يمكن متابعته بالعين المجردة بعد غروب الشمس مباشرة باتجاه الغرب، إذ يعتبر الكوكبان من ألمع الأجرام السماوية في السماء.



وأضاف الجمعان أن هذا الحدث ليس الوحيد خلال شهر مارس، إذ سيكون كل من المشتري والهلال والمريخ والزهرة على استقامة واحدة ظاهريا في السماء باتجاه الغرب أيضا في 23 مارس الجاري الذي يتزامن حسب التوقعات مع أول أيام شهر رمضان المبارك.



وأشار إلى أن شهر رمضان هذا العام يتزامن أيضا مع موعد الاعتدال الربيعي في تاريخ 21 مارس، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل والنهار عند خط الاستواء، موضحا أن الأمر يختلف في الكويت قليلا بسبب الموقع الجغرافي، إذ يتساوى الليل والنهار في الكويت بتاريخ 16 مارس.



وبين أن الشمس ستشرق في 16 مارس الجاري عند الساعة 5.56 صباحا وتغرب عند الساعة 5.56 مساء لتبدأ بعد ذلك ساعات النهار بالتزايد تدريجيا وتبدأ زوايا سقوط أشعة الشمس بالارتفاع مجددا.