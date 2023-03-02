

تحت رعاية وبحضور أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والقائم بأعمال عميد كلية التربية د.فايز الظفيري، أقام مكتب مساعد العميد للشؤون الطلابية حفل قائمة العميد الشرفية للطلبة الفائقين للعام الجامعي 2021 ـ 2022 في واحة كلية التربية بمدينة صباح السالم الجامعية.



وأعرب د.فايز الظفيري، القائم بأعمال عميد الكلية، عن شكره الجزيل لبنك بوبيان لرعايته الكريمة، ولزملائه أعضاء هيئة التدريس بالكلية والهيئة الإدارية.



وأكد أن كلية التربية حريصة على المساهمة في الارتقاء بنظام التعليم في وطننا الغالي وذلك من خلال خريجيها المعلمين، معبرا عن اعتزاز الكلية بتكريم أبنائها الذين يعملون في أشرف مهنة على وجه الأرض، فهم سواعد الوطن والعقول النيرة، مبينا أن سعي الكلية إلى استمرار مسيرة المعلم أوجب عليها تكريم الطلبة المتفوقين.



ولفت د.الظفيري الى أن تحقيق طموحات الأمم مرهون بدور وفاعلية المؤسسات التربوية، حاثا الطلبة المتفوقين على أن يجعلوا التميز نبراسا يضيء طريقهم، منوها بأنه بالتفوق العلمي تنمو مجتمعاتنا وتقوى نتائجنا، فكل طالب متفوق مورد ثمين لأسرته وكليته ومجتمعه.



من جانبها، أكدت د.مريم المذكور، القائم بأعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية بكلية التربية، أن الكلية تسخر كل الجهود لرعاية مواهب الطلبة وقدراتهم ليكونوا فكرا رائدا ويبذلوا المزيد من الجهود، مضيفة «اننا نقف اليوم لتكريم كوكبة من طلبة كلية التربية الذين تميزوا في حياتهم الجامعية بكلية التربية».



من جهته، وجه عريف الحفل د.سالم مطرود الشمري كلمة شكر لجميع الطلبة الفائقين على كل ما بذلوه من جهود، حاثا إياهم على الاستمرار بالجد والعمل للوصول الى أعلى المراكز في المستقبل.



وفي الختام، تم تكريم الطلبة والطالبات الفائقين من مختلف التخصصات.