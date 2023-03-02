

عانى الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا، للتأهل إلى الدور الثاني لدورة دبي الـ 500 نقطة في التنس، حيث احتاج لثلاث مجموعات للفوز على التشيكي توماس ماشاك (130) 6-3 و3-6 و7-6 (7-1) الثلاثاء.



وغاب ديوكوفيتش عن ملاعب الكرة الصفراء منذ فوزه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، قبل شهر من أجل التعافي من إصابة في فخذه الأيسر.



وبدا الصربي بحالة جيدة أمام منافسه التشيكي القادم من التصفيات، فكسر إرساله مرتين مقابل خسارة إرساله مرة في المجموعة الأولى التي حسمها ديوكوفيتش بـ 37 دقيقة.



وفي وقت هبط مستوى ديوكوفيتش وخسر إرساله الاول في المجموعة الثانية، عاد ماشاك إلى أجواء اللقاء وتحرر من قيوده وظهر أكثر جرأة ليحسم المجموعة لصالحه في 42 دقيقة.



غير أن الكلمة الأخيرة كانت لديوكوفيتش في المجموعة الثالثة بمواجهة لاعب نجح في توجيه كرات لا تصدق، ليضرب موعدا في الدور التالي مع الهولندي الصلب تالون غريكسبور (39).



وقال الصربي الذي صفق مرات عدة لمنافسه خلال المباراة مطالبا الجماهير بتحية التشيكي: «لقد خلق الكثير من المشاكل بالنسبة لي، يستحق كل تصفيقكم»، مضيفا: توماس بالتأكيد لم يلعب كلاعب مصنف في المركز 130 عالميا.



كما بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثا الدور الثاني بفوزه السهل على الإيطالي ماتيو أرنالدي 6-4 و6-2.