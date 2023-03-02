أعلنت رابطة السمنة الكويتية عن قيامها بعمل «كورس» مكثف عن مرض السمنة، والتحكم بالوزن، وذلك تحت إشراف ورعاية جمعية الجراحين الكويتية، وبالتعاون مع معهد ليرنا البريطاني، وذلك بمشاركة 80 طبيبا وطبيبة.



وألقت د.إسرار السيد هاشم رئيس رابطة السمنة الكويتية، ود.عايشة الفهد نائب رئيس الرابطة كلمتين للحضور.



وقالت هاشم إن هذا الكورس يهدف إلى تسليط الضوء على فهم أشمل وأكبر لمرض العصر ألا وهو مرض السمنة، وإلى تدريب واطلاع الأطباء على آخر الأبحاث العلمية في مجال مكافحة مرض السمنة، لصقل خبراتهم، وزيادة حصيلتهم العلمية في مواجهة هذا المرض المنتشر بصورة كبيرة جدا في مجتمعاتنا.



من جهته، أكد امين سر رابطة السمنة ونائب رئيس جمعية الجراحين ورئيس قسم الجراحة في مستشفى جابر د.سليمان المزيدي أن التحكم بالوزن يحتاج إلى علاج عن طريق فريق متعدد التخصصات وليس فقط الجراح كما كان في السابق.



بدوره، طالب رئيس جمعية الجراحين د.شهاب اكروف بأن يضم تأمين عافية للمتقاعدين جميع علاجات السمنة، لان السمنة تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين، وانها سبب رئيسي للكثير من الامراض المزمنة.