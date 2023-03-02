

أقامت الجامعة الأمريكية في الكويت عددا من الأنشطة والفعاليات للاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير في الحرم الجامعي بالسالمية، شارك فيها مجموعة كبيرة من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، حيث أعربوا عن حبهم للوطن وفخرهم بالانتماء إليه. ونظمت الأندية الطلابية فعاليات مختلفة شارك فيها الطلبة وسط أجواء مفعمة بالبهجة، منها إقامة الديوانيات الشعبية وتوزيع المنتجات الكويتية التراثية القديمة، وأقام طلبة نادي نموذج محاكاة الأمم المتحدة متحفا مصغرا لتعريف الطلبة بتاريخ استقلال الكويت وأهم المحطات التاريخية، واستمتع الطلبة أيضا بأكشاك قديمة مستوحاة من السوق الكويتي والموسيقى التقليدية الحية.



كما تنافس عدد من الطلبة في البطولات ولعبوا الألعاب الكويتية القديمة، وأقام نادي الأنثروبولوجيا كشكا للتصوير على خلفية السدو، فيما أقام نادي العلاقات الدولية (IRC) كشكا يشرح بالتفصيل دور المرأة الكويتية في الغزو، واستضاف ندوة عن الأحداث التي سبقت الغزو العراقي، حاضر فيها الأسير السابق والناشط السياسي أيمن العلي.



وتحدث العلي خلال الندوة عن تجربته خلال فترة الغزو من اليوم الأول حتى تم أسره قبل الهجوم البري بيومين والذي أدى إلى تحرير الكويت في 26 فبراير 1991.