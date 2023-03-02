ندى أبو نصر



نظمت مدرسة النجاة - حولي مسابقة العطاء الخامسة للأعمال التطوعية «بر الوالدين» بحضور مدير المدرسة جاسم العجمي والكوادر التربوية وعدد من أولياء الأمور. وأكد مدير المدرسة جاسم العجمي في تصريح لـ«الأنباء» أن المدرسة من خلال المبادرة تستهدف التركيز على رعاية كبار السن والبر بالوالدين بشكل خاص من خـلال تـنـظـيـم طلابي كامل، مؤكدا حرص المدرسة على تنمية القيم النبيلة وحب العطاء في نفوس طلابها.



وأشار إلى أن العمل التطوعي يعد من أهم الأعمال التي تلعب دورا مهما في بناء المجتمع وتنميته، حيث إنه يسهم في تنشئة أفراد أقوياء يشعرون بمعاناة غيرهم وينمي حس الإنسانية لديهم.



وأضاف العجمي أن البر بالوالدين قيمة عظيمة عظمها وأوصى بها الدين الإسلامي، ولذا يجب على طالب العلم أن يكون أولى الناس ببر والديه والمبادر الأسبق لخدمتهما والبعد عما يغضبهما، وأن يقر عينيهما بتفوقه وجده واجتهاده ما أمكنه ذلك.



وشكر جميع القائمين على جمعية الإصلاح الاجتماعي ومركز عطاء على مبادرتهم وجميع الكادر التعليمي في المدرسة، قائلا «نسعى دائما لنكون اللبنة المساعدة على زرع القيم الإيجابية لأبنائنا الطلاب».



وتخلل برنامج المسابقة السلام الوطني وتلاوة من ذكر القرآن الكريم والعديد من الفقرات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، حيث عبر من خلالها الطلاب عن رسائلهم ومبادراتهم المتعلقة ببر الوالدين.