شريف حمدي



تشهد بورصة الكويت خلال العام الحالي 12 مراجعة لأوزان أسهمها المدرجة في 3 مؤشرات عالمية، هي مؤسسة مورغان ستانلي للأسواق الناشئة «MSCI»، وفوتسي راسل «FTSE»، وستاندرد آند بورز «S&P»، وذلك بواقع 4 مراجعات لكل مؤشر، حيث بدأت المراجعات في شهر فبراير الماضي، وستنتهي في 24 ديسمبر المقبل.



وتتم هذه المراجعات بشكل دوري بهدف إعادة أوزان الأسهم الكويتية بالزيادة والنقصان حسب أداء هذه الأسهم، وخلال جلسات التنفيذ تتم عمليات شراء وبيع بشكل مكثف على الأسهم المدرجة في هذه المؤشرات العالمية، وهو ما يترتب عليه استقبال تدفقات أجنبية كبيرة في الجلسات المتزامنة مع هذه المواعيد، كما حدث في جلسة أول من امس عندما استقبلت البورصة نحو 30 مليون دينار في مزاد الإقفال ضمن مراجعة MSCI المشار إليها في الجدول المرفق.



ويذكر ان البورصة الكويتية انضمت إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة قبل نهاية عام 2020 كنقطة تحول جديدة في تاريخها بدأتها بالانضمام الفعلي لمؤشر «فوتسي راسل» خلال سبتمبر من عام 2018 في حين تمت الترقية قبل نهاية 2017، تلتها الترقية إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز» قبل نهاية 2018.



ومنذ انضمام بورصة الكويت للمؤشرات العالمية تمتعت بالعديد من المزايا، أبرزها تعزيز مكانة الدولة على خارطة الاستثمار العالمية، وزيادة جاذبية سوق رأس المال، وتحسين كفاءة السوق وتنويع قاعدة المستثمرين فيه مع زيادة ثقتهم، فضلا عن قدرة السوق على جذب تدفقات أجنبية وزيادة السيولة، ومواكبة تطور الأسواق العالمية، وتعزيز دور المستثمر المؤسسي، بالإضافة إلى استمرارية تطوير البيئة الاستثمارية والأطر القانونية للسوق باعتبار ذلك من متطلبات البقاء في تلك المؤشرات.



وجاءت ترقية بورصة الكويت للمؤشرات العالمية، نتيجة لجهود التطوير الشاملة التي بذلتها هيئة أسواق المال وشركة البورصة خاصة الإدارة التنفيذية والشركة الكويتية للمقاصة على مدار السنوات الماضية.



إلى ذلك، تراجعت سيولة البورصة امس بشكل لافت بنسبة 52% نظرا لأن جلسة أول من امس شهدت تدفقات أجنبية بنحو 30 مليون دينار المشار إليها أعلاه، وتركزت السيولة حول أسهم بيتك وزين والوطني.



وحققت البورصة مكاسب سوقية امس بنسبة 0.2% بإضافة 75 مليون ينار للمكاسب السابقة ليصل إجمالي القيمة إلى 46.47 مليار دينار بنهاية جلسة امس ارتفاعا من 46.39 مليار دينار أول من امس.



وأنهت الجلسة تعاملاتها عل تباين في أداء المؤشرات، بارتفاع الأول بنسبة 0.22% بمكاسب 17.6 نقطة ليصل إلى 8087 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.8% بخسارة 4.4 نقاط ليصل إلى 5544 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.16% بإضافة 11.9 نقطة ليصل إلى 7256 نقطة.