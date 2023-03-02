أعلنت مجموعة إيكويت عن نتائجها المالية لعام 2022 بأكمله، حيث حققت إيرادات إجمالية بلغت 3.95 مليارات دولار في 2022، مقارنة مع 4.16 مليارات دولار في 2021، كما سجلت المجموعة صافي دخل بعد احتساب الضرائب بلغ 611 مليون دولار، في حين بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ما قيمته 1.22 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 1.11 مليار دولار و1.73 مليار دولار على التوالي خلال 2021.



وقالت المجموعة في بيان صحافي، إنه بالرغم من ظروف السوق المتغيرة التي واجهتها، إلا أن إيكويت تمكنت من المحافظة على مرونتها. ومن خلال التركيز على قدرتها التنافسية من حيث التكلفة والمواد الأولية، فقد نجحت إيكويت في الاستجابة لتوجهات الطلب وتحسين هامش الربحية، ما نتج عنه نموذج تشغيل منخفض التكلفة وخلق تدفقات نقدية قوية. وتعليقا على هذه النتائج، قال ناصر الدوسري، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكويت: «مع تراجع الأوضاع الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، قمنا بتبني تدابير منتقاة مباشرة وطويلة الأجل كانت بمنزلة الدافع المحرك للعمل وفق مقاييس أداء مرنة. وبالتالي حافظنا على قوة مركزنا المالي من خلال مخصصات رأسمالية منضبطة ومتوازنة».



وأضاف: «سنواصل إدارة عملياتنا ومواءمة أعمالنا مع ظروف السوق المتغيرة من أجل خلق قيمة طويلة الأجل لشركائنا في النجاح، مستفيدين من قدرتنا التنافسية والمرونة التشغيلية، وتعكس النتائج المحققة مدى تركيز المجموعة على كفاءات تشغيلية عالية وتكلفة تنافسية واتباع نهج استباقي في التغلب على التحديات ومتغيرات السوق وانتهاج استراتيجية مستدامة طويلة الأجل».