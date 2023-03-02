أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» عن تسلم م.جمال عيسى اللوغاني مهام عمله كأمين عام للمنظمة اعتبارا من الأول من شهر مارس 2023. وأعرب اللوغاني في تصريح صحافي عن شكره العميق لمجلس وزراء منظمة «أوابك» على الثقة الكبيرة التي منحت له لتولي مهام الأمانة العامة للمنظمة، آملا أن يكون عند حسن ظن الجميع. وأضاف أنه لن يدخر جهدا في سبيل تطوير عمل ونشاط المنظمة بهدف مواكبة التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة كأمن الطاقة وقضايا تغير المناخ، فضلا عن التحديات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن ما تواجهه الصناعة البترولية من تحديات في الوقت الحاضر يتطلب من الأمانة العامة والدول الأعضاء في المنظمة بذل مزيد من الجهود لتعزيز التعاون فيما بينها، مبديا حرصه الشديد على بذل كل ما بوسعه للعمل في هذا الاتجاه لتحقيق ما فيه خير ومصلحة جميع الدول الأعضاء.