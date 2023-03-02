أعلن رؤساء الجمعيات والهيئات الصحافية الخليجية عن وضع الصيغة النهائية للنظام الأساسي لاتحاد الصحافة الخليجية بما يعزز المكتسبات المهنية والصحافية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وقالت جمعية الصحافيين الكويتية في بيان صحافي لها أمس، إن رؤساء الجمعيات والهيئات الصحافية الخليجية اجتمعوا في مملكة البحرين الشقيقة أمس لاستعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم، بما يعزز المكتسبات المهنية والصحافية.



وأضاف البيان أن رؤساء الجمعيات والهيئات الصحافية الخليجية استكملوا خلال اجتماعهم إجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي لاتحاد الصحافة الخليجية وتوصلوا إلى وضع صيغة نهائية للنظام الأساسي للاتحاد الذي يضم في عضويته الجمعيات والهيئات والروابط والاتحادات الصحافية الخليجية في الدول الأعضاء بالمجلس.



ونقل البيان شكر رؤساء الجمعيات الصحافية الخليجية لوزير شؤون الإعلام البحريني رمزان النعيمي، على ما قدمته بلاده من تسهيلات ودعم ومساندة ولجمعية الصحافيين البحرينية على الترتيبات اللازمة التي أدت إلى نجاح الاجتماع.



حضر الاجتماع رئيس هيئة الصحافة السعودية ورئيس اتحاد الصحافة الخليجية خالد المالك، ورئيس جمعية الصحافيين بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد الحمادي، ورئيس جمعية الصحافيين البحرينية والأمين العام لاتحاد الصحافة الخليجية عيسى الشايجي، ورئيس جمعية الصحافيين الكويتية عدنان الراشد، ورئيس جمعية الصحافيين العمانية محمد العريمي.