

يحيى حميدان



قررت إدارة المسابقات في اتحاد كرة القدم اعتبار التضامن فائزا على الجهراء 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين يوم 5 فبراير الماضي في الجولة الـ 12 من دوري «زين» الممتاز بعدما انتهت المباراة بالتعادل 1-1، وذلك لإشراك «الجهراويين» أحد اللاعبين الموقوفين لحصوله على 3 إنذارات في دوري الشباب (تحت 21 سنة).



وبقي التضامن في المركز التاسع قبل الأخير بعد حصوله على نقطتين إضافيتين ليصبح رصيده 16 نقطة، فيما تراجع الجهراء من المركز الرابع إلى الخامس بعدما أصبح رصيده 22 نقطة.



وتنتظر الفرق المشاركة في الدوري الممتاز ما سيسفر عنه قرار الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي على خلفية شكوى العربي لمشاركة جابر العجاجي مع النصر وهو ما سيغير معه الترتيب بشكل كبير، لاسيما أن اللاعب شارك في 3 مباريات أمام القادسية والساحل، إضافة الى «الأخضر»، وهو ما يعني سحب عدة نقاط منه وإضافتها للفرق الثلاثة الأخرى.



وتريد معظم الأندية حسم هذه القضية مبكرا قبل نهاية الدور الأول من «دوري الأضواء»، كي لا يسلب حق أي فريق له حظوظ في الوصول إلى دوري الستة الحاسم لتحديد هوية البطل.