

ناصر العنزي



تنطلق في الخامسة مساء اليوم منافسات الجولة الـ17 قبل الأخيرة لدوري زين الممتاز بلقاء واحد يجمع الساحل صاحب المركز الأخير بـ 13 نقطة مع الفحيحيل السادس برصيد 20 نقطة على ملعب علي صباح السالم بنادي النصر، وذلك قبل تصنيف الفرق إلى فئتين، حيث تتنافس الفرق الستة الأولى في دوري من قسمين على اللقب، والفرق من السابع إلى الأخير تتنافس للبقاء في الدوري الممتاز وتفادي الهبوط للدرجة الأولى.



ويسعى الفريقان إلى تعزيز نقاطهما قبل الدخول في المرحلة الأهم حيث تأكد خوض الساحل رسميا صراع البقاء والهبوط بعدما ظل في مركزه الأخير رغم تعادله مع الجهراء في الجولة الماضية، أما الفحيحيل فما زالت حظوظه قائمة للبقاء مع الفرق الأولى الـ6 إذا حقق الفوز اليوم بعدما اشتد الصراع بين الفرق المتنافسة، وقد قدم الفحيحيل بقيادة مدربه فراس الخطيب عروضا جيدة رغم خسارته الجولة الماضية من العربي بسبب عدة غيابات لعناصر أساسية في صفوفه، لذلك بات عليه الحفاظ على ما حققه من تطور في مستواه.