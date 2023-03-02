

يعقوب العوضي



تأهل الصليبخات رسميا الى الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد غياب اكثر من عشر سنوات، بعد فوزه على اليرموك بنتيجة 3-0 في المباراة التي اقيمت بينهما اول من امس في اطار الجولة الـ 11 وقبل الأخيرة من دوري الدرجة الأولى ليرفع رصيده إلى 28 نقطة متصدرا بها الترتيب العام، فيما يحتل الشباب الوصافة برصيد 23 نقطة.



الى ذلك، خسر نادي كاظمة أول من امس أمام نظيره مصافي الشمال العراقي 0-3 في إطار مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن بالبطولة العربية للكرة الطائرة في نسختها الـ41 التي تستضيفها مصر.



وجاءت نتائج أشواط المباراة (25-22) و(25-15) و(25-13) لصالح (مصافي الشمال).



وفي نفس المرحلة الترتيبية حقق الأهلي القطري الفوز على السويحلي الليبي 3-0 وفي مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر حقق بني ياس الإماراتي الفوز على الصداقة الفلسطيني 3-0 ونجح في حصد المركز التاسع.