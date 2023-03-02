

هادي العنزي



بصعوبة، تمكن الفريق الأول لكرة السلة بنادي القادسية من الخروج فائزا على نظيره الجهراء 75-73 في أولى مواجهات الفريقين في الدور الثاني لدوري كرة السلة «الممتاز»، وذلك في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات في ضاحية صباح السالم.



وفي مباراة أخرى، خرج كاظمة فائزا على القرين بفارق 29 نقطة وبنتيجة 93-64، ليضع الفائزان أولى خطواتهما نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي الحاسم على لقب الدوري.



جاءت مواجهة القادسية والجهراء متقلبة من حيث الأداء، ففي النصف الأول تمكن لاعبو الأصفر من بسط أفضليتهم، فتقدموا في الربع الأول 19-16، وزادوا الفارق في الربع الثاني 21-12، ليحسموا النصف الأول من المباراة لمصلحتهم 40-28 في ظل تألق عبدالرحمن السهو، وعبدالمحسن الموسوي، والمحترف روبرت لوري الذي سجل 23 نقطة في المباراة.



وفي النصف الثاني من المواجهة، بدأ لاعبو الجهراء بأداء أفضل من سابقيه، بقيادة المدرب المقدوني جورج كنجزيف، فخرجوا متأخرين بفارق 3 نقاط في الربع الثالث (18-21)، لكنهم عادوا بقوة في الربع الأخير، ليسجلوا 27 نقطة قلصت الفارق مع القادسية، الذي لم يتمكن من تسجيل سوى 14 نقطة فقط، وكاد يخرج خاسرا إذا ما ذهبت المواجهة لشوط إضافي خامس.