

بلغ مان سيتي الدور ربع النهائي من مسابقة كأس انجلترا بفوزه على مضيفه بريستول سيتي من المستوى الثاني «تشامبيونشيب» 3-0 في الدور الخامس، الثلاثاء.



وأراح مدرب «السيتي» الإسباني بيب غوارديولا هدافه النرويجي إرلينغ هالاند وأشرك بدلا منه الأرجنتيني خوليان ألفاريس، بالإضافة إلى فيل فودن مكان جاك غريليش في مركز الجناح الأيمن.



ونجح فودن في افتتاح التسجيل مستغلا تمريرة من الجزائري رياض محرز بعد مرور 7 دقائق. ثم اضاف فودن الثاني بتمريرة من ألفاريس، المتوج بطلا للعالم مع منتخب بلاده في مونديال قطر، قبل نهاية المباراة بربع ساعة.



وسرعان ما اختتم صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين التسجيل لـ «السيتي» (81).



ولا يزال مان سيتي يحارب على 3 جبهات، حيث يحتل المركز الثاني في الدوري الانجليزي الممتاز، وانتزع التعادل من لايبزيغ الألماني 1-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.



إلى ذلك، حقق بلاكبيرن من دوري «تشامبيونشيب» مفاجأة من العيار الثقيل باخراجه ليستر سيتي حامل لقب المسابقة عام 2021 بفوزه عليه 2-1 في عقر داره.



وعانى ليستر سيتي كثيرا في مطلع الموسم وواجه مدربه براندن رودجرز ضغوطات كبيرة بيد أن الفريق حقق نتيجتين لافتتين في الدوري مؤخرا بفوزه على مضيفه أستون فيلا 4-2، ثم على ضيفه توتنهام 4-1، لكنه عاد وسقط في آخر مباراتين في الدوري ايضا أمام مان يونايتد 0-3 ثم أرسنال 0-1.



وعاد برايتون من أرض ستوك سيتي بالفوز بهدف نظيف سجله ايفان فيرغسون (30).



وتغلب فولام على ليدز يونايتد بهدفين نظيفين سجلهما البرتغالي جواو باولينيا (21) ومانور سولومون (56).