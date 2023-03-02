

حقق كريمونيزي فوزا تاريخيا على ضيفه روما 2-1 الثلاثاء، هو الأول له في عقر داره على نادي العاصمة منذ مارس 1930 في أول لقاء جمع بينهما، وذلك ضمن ختام منافسات المرحلة 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وهو الفوز الأول لكريمونيزي هذا الموسم بعد 9 تعادلات و14 هزيمة ما سمح له بالتخلي للمرة الأولى عن قاع الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة متقدما بفارق نقطة عن سمبدوريا. وتعرض روما لخسارته السادسة هذا الموسم عند 44 نقطة في المركز الخامس، متأخرا بفارق نقطة عن جاره اللدود لاتسيو الرابع ليتلقى ضربة قوية في سعيه لحجز مركز في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



ويحلق نابولي الساعي للقبه الأول منذ عام 1990 منفردا في الصدارة مع 65 نقطة. وشهدت المباراة مع بداية الشوط الثاني طرد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما بعد مشادة كلامية مع الحكم الرابع. وبتعادله أمام تورينو 2-2 في المرحلة الماضية، عادل كريمونيزي أطول سلسلة في «سيري أ» من دون فوز (30 بالتساوي مع أنكونا بين عامي 1993 و2004)، منذ إطلاق منافسات الدوري موسم 1929-1930. وحسم يوفنتوس ديربي «ديلا مولي» بفوزه على ضيفه تورينو 4-2، محققا فوزه الرابع تواليا في الدوري.



وخاض يوفنتوس اللقاء منتشيا بتأهله إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بفوزه إيابا على نانت الفرنسي 3-0 بعد تعادلهما 1-1 ذهابا.



وشهدت المباراة مشاركة لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا الغائب عن الملاعب منذ 19 أبريل الماضي جراء تعرضه للإصابة خلال خسارة فريقه السابق مان يونايتد الانجليزي أمام ليفربول برباعية نظيفة في «البريمييرليغ». وصعد يوفنتوس الساعي لمقعد أوروبي بعد حسم 15 نقطة من رصيده لتلاعب مالي للمركز السابع برصيد 35 نقطة، فيما تجمد رصيد تورينو الذي لم يفز في عقر دار «البيانكونيري» منذ أبريل 1995 عند 31 نقطة في المركز التاسع.