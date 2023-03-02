

الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن نادي السد القطري أمس تعاقده مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي حتى نهاية الموسم.



ورفض اللاعب المغربي العودة إلى تركيا بعدما نجا من الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا، حيث يلعب في صفوف نادي هاتاي سبور التركي.



هذا، ويشتد سباق الصدارة بين فرق المقدمة لدوري نجوم QNB لكرة القدم، حيث يلتقي الريان مع أم صلال في الـ 4:55 مساء، على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، وفي التوقيت نفسه يلتقي الشمال مع قطر على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، فيما تشهد الجولة الـ 16 قمة منتظرة تجمع بين الدحيل المتصدر ووصيفه العربي في الـ 7:30 مساء.



وتختتم مباريات الجولة غدا، حيث يستضيف الغرافة بملعبه ثاني بن جاسم نظيره الأهلي في الـ 4:55 مساء، وعلى الملعب نفسه يلتقي المرخية مع الوكرة في الـ 7:30 مساء، وفي التوقيت نفسه يلتقي السد مع السيلية على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.



وبالعودة إلى مباراة القمة بين الدحيل والعربي، نجد أن المتصدر يسعى إلى مصالحة جماهيره بعد الخروج الحزين من دوري أبطال آسيا لكرة القدم والخسارة القاسية أمام الهلال السعودي 0-7 في الدور نصف النهائي، حيث يحتل الدحيل صدارة الدوري القطري برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن العربي مع مباراة مؤجلة للدحيل مع الريان لحساب الجولة الـ 15 بسبب ارتباط الفريقين بخوض مواجهة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.



ويأمل الفريق بقيادة مدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو تجاوز آثار الهزيمة والتركيز على بطولة الدوري القطري من أجل حصد اللقب الغائب عن الدحيل عامين.



ويفتقد الدحيل جهود نجمه البلجيكي ادميلسون جونيور، وسلطان البريك والتونسي فرجاني ساسي بداعي الإصابة.



وفي المقابل، يغيب عن العربي نجمه التونسي يوسف المساكني بداعي الإيقاف، ويعول العربي على نجمه السوري عمر السومة ثاني الهدافين برصيد 9 أهداف، من أجل مواصلة التوهج بعدما كان وراء فوزين من الانتصارات الـ 3 التي دونها فريقه، مسجلا 4 أهداف من أصل 6، في حين ستشكل عودة البرازيلي ألكنتارا دافعا معنويا كبيرا خصوصا بقدرته الفائقة على صناعة الفرص.