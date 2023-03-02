

أكد أمين السر المساعد لنادي الألعاب الشتوية مبارك العماني أن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة الألعاب الرياضية الشتوية الثانية للأطفال (2023) في مدينة كيميروفو الروسية جاءت «مميزة وإيجابية». وقال العماني الذي يرأس وفد المنتخب في تصريح إن اللاعبتين سما جراغ وجوري الملا احرزتا المركزين الرابع والخامس على التوالي في مسابقة الاستعراض على الجليد (الفيغر) للفتيات في ظل مشاركة اكثر من 20 لاعبة من بطلات اللعبة في هذا الاختصاص.



واضاف أن اللاعب علي العلي حقق المركز الخامس في منافسات السرعة على الجليد (سبيد) للفتيان لمسافة 500 متر في ظل مشاركة واسعة من أبطال اللعبة من مختلف الدول المشاركة.



واعتبر العماني أن المشاركة بهذه البطولة القوية ستعمل على تنمية مهارات اللاعبين وصقل مواهبهم في هذه الألعاب في سن مبكرة، موضحا أن النادي بقيادة فهيد العجمي حريص على اتاحة الفرصة للاعبين في مختلف الألعاب الشتوية للمشاركة في أهم الملتقيات الرياضية العالمية.