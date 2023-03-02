

محمد الجلاهمة



تمكن رجال الجمارك في مطار الكويت T5 من ضبط 16 قطعة حشيش كانت بحوزة آسيوي خلال قدومه إلى البلاد، إضافة إلى قطعة حشيش صغيرة مع وافد عربي.

وبحسب مصدر جمركي، فإن مفتشا في مطار الـ T5 شك في وافد بنغلاديشي أثناء وصوله إلى البلاد قادما من دكا، وبتفتيشه عثر معه على 16 قطعة حشيش حاول إخفاءها في حقيبة كانت بحوزته تحوي ملابسه الشخصية. هذا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى جهات الاختصاص.

وقال المصدر إن رجال الجمرك الجوي أوقفوا مصريا قدم من موطنه، ولدى تفتيشه عقب الاشتباه به عثر بحوزته على قطعة صغيرة من الحشيش بداخل «دلاغ» كان يرتديه، وتمت إحالته إلى جهات الاختصاص.