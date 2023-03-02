

منصور السلطان



أحبط رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إدارة المكافحة «المحلية» ضخ كيلو من مادة الشبو المخدرة و300 ألف حبة كبتاغون الى السوق المحلي وذلك عقب ضبط شخصين.



وذكر بيان لوزارة الداخلية ان الضبطية تأتي استمرارا لجهود الوزارة في مكافحة آفة المخدرات وتنفيذا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير والدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بالتصدي الحاسم وتوجيه ضربات استباقية لتجار ومهربي المخدرات، كما تضمن البيان إقرار واعتراف المتهمين بحيازة المخدرات بقصد الاتجار والتعاطي.



هذا، وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.