

أطلقت شركة الكويت للتأمين تطبيقها الإلكتروني الجديد على الهواتف الذكية KIC-Kuwait والذي يمكن تحميله الآن من منصتي أب ستور وجوجل بلاي، ويأتي إطلاق التطبيق الإلكتروني الجديد في إطار سعي الشركة بتوفير خدمات سريعة ومبسطة للعملاء.



وتميز هذا التطبيق لكونه يصلح للعملاء ولغير العملاء وللمواطنين والوافدين. بالنسبة لغير العملاء، يوفر هذا التطبيق خدمة «بوكي» والتي يستطيع من خلالها المستخدم الحفاظ على مستنداته الشخصية مثل الوصفات الطبية والبطاقة المدنية وجواز السفر وغيرها، كما يمكن تصفح التطبيق للتعرف على المنتجات والخدمات التأمينية التي توفرها شركة الكويت للتأمين، وكذلك يمكن شراء بعض المنتجات التأمينية من التطبيق.

أما بالنسبة للعملاء، فيمكنهم الاستفادة من الخدمات التي سبق ذكرها بالإضافة إلى الاحتفاظ بكل الوثائق التأمينية الخاصة بهم والتذكير بانتهاء صلاحية الوثائق لتجديدها في الوقت المناسب.

وعن إطلاق التطبيق، قال سامي شريف الرئيس التنفيذي في شركة الكويت للتامين: إن هذا التوسع الرقمي جاء متوافقا مع استراتيجية الشركة، إذ نسعى دوما إلى توفير كل ما هو جديد لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لعملائنا، من خلال تقديم أيسر حلول الدفع الإلكتروني، بما يمنح العملاء الشعور بالراحة والثقة.

وأضاف أن إطلاق التطبيق جاء في زمن أصبحت تطبيقات الهواتف الذكية جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، إذ تسعى الشركة لتلبية احتياجات عملائها بأفضل وأسهل الطرق بما يتناسب مع تكنولوجيا العصر.