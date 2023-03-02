

أعلن بنك وربة عن إطلاق خدمة «Google Pay» لجميع عملائه، وتعتبر الخدمة وسيلة الدفع الرقمية الأكثر أمانا والتي ستتيح لعملاء البنك إجراء كل عمليات الدفع من خلال مختلف الأجهزة الذكية.

وأوضح البنك في بيان صحافي أن إطلاق الخدمة الجديدة لعملاء بنك وربة يعد نقلة مهمة في استخدام خدمات البنك الرقمية، مما يوفر المزيد من السهولة والراحة والأمان في معاملات الدفع والشراء اليومية.



وفي هذا السياق، قال رئيس المجموعة المصرفية للأفراد في بنك وربة أحمد القطامي: إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص «وربة» على تطوير مجموعة حلول الدفع الرقمية المبتكرة لمواجهة تحديات العصر وتزويد العملاء بأحدث تقنيات الدفع، مما يمنحهم تجربة مصرفية فريدة تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم مع ضمان معدلات أعلى لمستويات الحماية والأمان.

وأضاف أن هذه الخطوة تؤكد استراتيجية البنك في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، مع منح العملاء القدرة على إدارة مدخراتهم بسهولة ويسر.

وذكر أن هذه الخدمة ستتيح لعملاء بنك وربة القيام بعمليات الدفع بكل سهولة سواء من داخل التطبيق أو عند الشراء على الإنترنت دون الحاجة لإنشاء حسابات أو إدخال معلومات بطاقات الائتمان وعنوان الشحن والفواتير في كل مرة.



كما تمت مراعاة الأمان لخاصية أساسية في تصميم Google Pay عند الدفع باستخدام البطاقات المصرفية، إذ لا يتم تخزين أرقام البطاقة على الجهاز، وبدلا من ذلك يتم إنشاء رقم حساب شخصي للجهاز وتشفيره.



وأشار القطامي إلى أنه يمكن الدفع باستخدام الأجهزة الذكية في المتاجر والمطاعم والكافيهات والفنادق وغيرها بكل سهولة في جميع أنحاء العالم إلى جانب الشراء عبر الإنترنت، وذلك باستخدام خواص بصمة اليد أو الوجه على الأجهزة.



جدير بالذكر أن بنك وربة نجح بعد فترة قصيرة من تأسيسه في إثبات مكانته بالقطاع المصرفي، واحتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، حيث يعتبر أكثر البنوك المحلية بعدد قاعدة المساهمين من أفراد المجتمع، مما يجعله البنك الأقرب لهم بتقديم أفضل الخدمات المصرفية، وأصبح على قدر تطلعات المجتمع الكويتي وكسب ثقتهم عن جدارة خلال فترة قصيرة.