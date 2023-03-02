

أعلنت سامسونج جلف للإلكترونيات عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات الكويتية stc الكويت، وذلك لتوفير المزيد من الحلول الذكية في الدولة.



ووقع المذكرة دوهي لي رئيس شركة «سامسونج جلف للإلكترونيات»، ومزيد الحربي الرئيس التنفيذي لشركة stc الكويت، خلال المؤتمر العالمي للهواتف النقالة في برشلونة.



وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان لتزويد عملاء stc الكويت بمختلف حلول سامسونج الذكية المخصصة للمستهلكين والشركات. وستتعاون الشركتان لدعم جميع قنوات stc من خلال برامج المشاركة والتدريب المكثفة.

وتشمل هذه الجهود التعاونية كذلك ترسيخ توفر منتجات سامسونج وخدماتها عبر مختلف قنوات stc الكويت، للارتقاء بمكانة عملاء الأولى إلى فئة العملاء المفضلين لدى stc الكويت.



وبهذه المناسبة، قال م.مزيد الحربي: تعد سامسونج واحدة من أبرز العلامات التجارية الرائدة عالميا في مجال الهواتف الذكية، فهي تحظى بمكانة رفيعة ترتكز على ابتكاراتها الرائدة في القطاع، بالإضافة إلى تصاميمها المميزة وجهودها البحثية والتطويرية، ويسرنا توقيع هذه الاتفاقية التي تضمن وصول عملائنا إلى أحدث أجهزة سامسونج المدعومة بخدمات العملاء المتميزة، فضلا عن أن شبكتنا فائقة الحداثة تتيح أيضا تمتع عملائنا من كامل المزايا المتطورة لأجهزة سامسونج.



من جانبه، قال دوهي لي: تعد الكويت سوقا بالغة الأهمية لشركة سامسونج بفضل البنية التحتية الرقمية المتطورة لمزودي الخدمات في البلاد، وعلى رأسها شركة stc الكويت، بالإضافة إلى وجود شريحة واسعة من عشاق التكنولوجيا.

وتتيح لنا هذه الشراكة كذلك فرصة إرضاء العملاء الحاليين والجدد بطرق مختلفة عبر تمكينهم من الوصول بسرعة أكبر إلى أحدث الأجهزة المدعومة بمبادرات خدمة العملاء المحسنة التي ننفذها بالتعاون مع stc الكويت.



الشراكة الجديدة بين الطرفين ترسخ التوجه نحو الارتقاء بتجربة العملاء، وتوفر أحدث الأجهزة على نطاق أوسع، وترتقي بخدمات العملاء من خلال التدريب المنتظم لمندوبي المبيعات.



وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إطلاق سامسونج سلسلتها هواتفها الأحدث Galaxy S23، حيث أعلنت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات عن توفر السلسلة الكاملة من الأجهزة الجديدة في السوق المحلية للكويت وباقي دول المنطقة.