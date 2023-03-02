

تزامنا مع الفعاليات المصاحبة للأعياد الوطنية، قام فريق قطاع التواصل المؤسسي بمشاركة العمال المتواجدين في موقع عملهم فرحة الأعياد الوطنية، وذلك بتوزيع الهدايا التذكارية وأعلام الكويت عليهم احتفالا بهذه المناسبة، وذلك في إطار فعاليات حملة «هون عليهم» الرامية إلى الاهتمام بفئة عمال البناء والتنظيف وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم في جميع الأوقات.



وفي هذا السياق، أكدت نائب المدير العام قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع على اهتمام التجاري ومشاركته المستمرة في النشاطات الاجتماعية والإنسانية التي تخدم أفراد المجتمع كافة. وتابعت قائلة: بمناسبة احتفالات الكويت بالعيد الوطني ويوم التحرير رأينا مشاركة عمال التنظيف والبناء فرحة الأعياد والمناسبات الغالية على قلوبنا جميعا، مؤكدة الدور المهم الذي يقع على عمال التنظيف والبناء في المحافظة على بيئة صحية خالية من المخلفات، مشيرة الى أن البنك قد أدرك أهمية تقديم كل الدعم والرعاية لهذه الفئة منذ وقت طويل، بل وكان سباقا في تدشين حملة «هون عليهم» الموجهة لهذه الفئة، والتي حازت جائزة العمل الاجتماعي الرائد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.



واختتمت الورع حديثها، مؤكدة أن الابتسامة التي ارتسمت على وجوه العمال عند الاحتفال معهم بهذه المناسبة وتوزيع الهدايا عليهم ستبقى دوما المحرك الرئيسي للبنك نحو تفعيل المزيد من البرامج والفعاليات الخيرية والإنسانية المشابهة، متوجهة بالشكر الى جميع متابعي حملة «هون عليهم» على صفحات التواصل الاجتماعي.