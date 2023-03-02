

في خطوة جديدة نحو رعاية المشاريع الشبابية، أعلنت شركة إدارة المرافق العمومية، عن رعايتها الاستراتيجية لـ«بقشة ماركت» وهي أكبر سوق خارجي لدعم مشاريع الشباب في الكويت.



وعن طبيعة وأهداف هذا الدعم، قامت شركة المرافق العمومية بمساندة فعاليات «مهرجان الكويت للتذوق والتسويق» وهي بيئة اجتماعية وترفيهية موجهة للزوار في ساحة الصفاة - المباركية، وقد تمكن جميع زوار الفعالية من التعرف على طاقات وإبداعات الشباب الكويتي.



واستمرت الفعالية خلال الفترة من 16 حتى 18 الجاري وتركزت بشكل كبير على تشجيع الطاقات والمواهب المحلية في مختلف المجالات، وذلك للمساهمة في تقديم جيل من الشباب الكويتي القادر على المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني بكفاءة.



وتميز هذا السوق الخارجي بمشاركة عدد كبير من المشاريع الوطنية والشركات الناشئة، التي أشرف عليها رواد الأعمال الكويتيون من مختلف القطاعات المتخصصة والذي ضم أسواقا ومطاعم عدة في مجالات مختلفة، وذلك لخدمة احتياجات الزوار ضمن الأجواء الجميلة التي يعيشها الشعب الكويتي في هذه الفترة ضمن احتفالات شهر فبراير.