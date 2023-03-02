فاز بولا أحمد تينوبو الشخصية السياسية النافذة والمثيرة للجدل بالانتخابات الرئاسية في نيجيريا على خلفية اتهامات بالتزوير من قبل المعارضة.



وانتخب تينوبو (70 عاما) الذي طالما كان يكرر ان «ساعة المجد قد حانت»، من الجولة الأولى للانتخابات على رأس أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان بفارق كبير يقدر بمليوني صوت على المرشحين الآخرين، بحسب نتائج اللجنة الوطنية الانتخابية.



وقال تينوبو وهو مرشح الحزب الحاكم والملقب بـ«العراب» و«صانع الملوك» و«الزعيم» بسبب نفوذه الكبير، لانصاره في ابوجا «يشرفني أنكم انتخبتموني لخدمة وطننا الحبيب» مشيدا بـ«فوز الديموقراطية».



في المقابل ندد خصماه الرئيسيان بالتزوير «الكبير» خلال الاقتراع وطالبا بإلغاء النتائج، مما قد يفتح الباب أمام شكاوى قضائية في الأيام المقبلة.



وبفوزه هذا، تخطى المليونير المسلم المدافع المستميت عن الديموقراطية في المنفى خلال الديكتاتورية العسكرية في التسعينيات، جميع الدرجات السياسية.



وكان تينوبو المرشح الاوفر حظا قبل بضعة أشهر، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت خلطا للاوراق خصوصا بسبب النقص الكبير في البنزين والاوراق النقدية مما أثار استياء من الحزب الحاكم.



ووصف الخبراء هذه الانتخابات الرئاسية بأنها الأقل وضوحا منذ عودة الديموقراطية إلى نيجيريا في 1999. خصوصا بعد بروز مرشح مفاجئ هو بيتر أوبي الذي حظي بشعبية بين شباب المدن وحل في المرتبة الثالثة خلف نائب الرئيس السابق عتيق أبو بكر من المعارضة.



وفي بلد تكون فيه الحالة الصحية للقادة مسألة حساسة للغاية، يمثل وضعه الصحي مصدر قلق، وبدا تينوبو هزيلا على شاشات التلفزيون وعانى من ارتعاش خلال ظهوره العلني.