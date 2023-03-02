

القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 4 ملايين طالب بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها العام الدراسي الحالي يوم 6 ديسمبر 2022 وحتى أمس الأول، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.



وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان د.حسام عبد الغفار أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ 30 ألف مدرسة حكومية وخاصة، مشيرا إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية الحالية بجميع محافظات الجمهورية.



وأضاف عبدالغفار أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.