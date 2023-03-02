

القاهرة - هالة عمران



أعرب د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، عن سعادته لبدء تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، التي أعلن عن تدشينها، مطلع الأسبوع الجاري، خلال تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفعالية اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ هذه الخطة.



جاء ذلك خلال ترؤس د.مصطفى مدبولي، امس اجتماع الحكومة الأسبوعي، من مقرها في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.



وفي إطار هذا السياق، وجه د.مصطفى مدبولي خالص الشكر إلى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذا رجال القوات المسلحة، على الجهود المضنية التي بذلت من أجل التجهيز لبدء عمليات التنمية في سيناء، عبر اصطفاف آلاف المعدات، كما وجه رئيس الوزراء الشكر لكل الوزارات والجهات وأجهزة الدولة المعنية، على ما يتم بذله في هذا الشأن من جهود ملموسة، مشيدا بما تم عرضه خلال فعاليات اصطفاف المعدات، ومؤكدا قدرة الدولة على إحداث التنمية في كل المجالات على هذه البقعة الغالية.



وخلال الاجتماع أيضا، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى بدء الانتقال التدريجي لعدد من الوزارات والجهات للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن وزير النقل عرض خطة نقل الموظفين، عبر عدة وسائل للنقل الجماعي، ويتم حاليا التنفيذ بكفاءة، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتقال الوزارات والجهات الأخرى، تباعا، خلال المرحلة المقبلة.



من جهة اخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من معلومات بشأن إصدار قرار بإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.



وأوضح المركز الإعلامي ـ في بيان امس ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن. وشددت على أنه سيتم تدريب الطلاب على شكل وأسلوب امتحانات الثانوية العامة بمختلف المواد من خلال توفير نماذج استرشادية إلكترونية للطلاب على الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي: «moe.gov.eg»، بمعدل نموذج استرشادي لكل مادة حتى يتعرف الطلاب على أسلوب الامتحان، دون الحاجة لعقد أي امتحانات تجريبية، على أن يتاح لجميع الطلاب الدخول عليها وتحميلها وطباعتها والإجابة عنها للتدريب على طريقة الأسئلة، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg).