بعد اكثر من ثلاثة اسابيع على الزلزال المدمر، توجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الى شمال غرب سورية وسط انتقادات حادة للأمم المتحدة ومنظماتها لتأخر استجابتها للكارثة في المنطقة الأكثر تضررا في سورية.



وصل غيبرييسوس الى محافظة إدلب آتيا من تركيا. وزار وفق وكالة فرانس برس ثلاثة مستشفيات في بلدات باب الهوى وعقربات وسرمدا، كما تفقد مركز إيواء للمتضررين من الزلزال في بلدة كفرلوسين.



وقال غيبرييسوس إن التمويل الحالي وفتح معابر حدودية إضافية ليسا إجراءين كافيين لمساعدة المنكوبين، مضيفا أنه «شعر بالانزعاج والحزن» عندما زار المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.



وأضاف في مؤتمر صحافي «لا أظن المعابر الثلاثة القائمة كافية. أي إمكانية متاحة للوصول يجب أن تستغل».



ودعا غيبرييسوس «المجتمع الدولي والحكومات»، إلى بذل أقصى الجهود من أجل مساعدة «أولئك الذين يعانون من خسارة لا يمكن تصورها ومن الفقر والحرمان».



وقال «يحتاج السكان في شمال غرب سورية، إلى مساعدة المجتمع الدولي للتعافي وإعادة البناء».



وتعد الزيارة الأولى لمسؤول أممي رفيع للمنطقة، حيث سبق وأقر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث بخذلان المنظمة لآلاف السوريين المنكوبين في شمال غرب سورية. وتسبب الزلزال بمقتل قرابة ستة آلاف شخص، منهم 4.537 في مناطق شمال غرب سورية.

وجاءت زيارة غيبرييسوس الى الجانب السوري من الحدود مع تركيا، بعد زيارة سابقة لدمشق بعد اربعة ايام فقط على وقوع الزلزال، ومنها توجه إلى مدينة حلب في طائرة حملت حوالى 37 طنا من الإمدادات الطبية الطارئة استجابة للزلزال.



ويقطن في إدلب وشمال حلب أكثر من أربعة ملايين شخص، نحو نصفهم من النازحين، ويعتمد 90% منهم على المساعدات الإنسانية.



وقبل غيبرييسوس بيوم دخل وفد من الأمم المتحدة، إلى الشمال السوري عبر معبر «باب السلامة» بريف حلب الشمالي. وزار وفد الأمم المتحدة مقر الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة في مدينة اعزاز شمالي حلب، والتقى مع وفد من الحكومة يضم وزراء الاقتصاد والدفاع والعدل والصحة والإدارة المحلية، ورؤساء المجالس المحلية في جنديرس واعزاز ومارع وصوران والباب، وممثلين عن وحدة تنسيق الدعم.



وقال موقع تلفزيون «سوريا» إن الوفد اجتمع مع وزراء في الحكومة المؤقتة ورؤساء المجالس المحلية لمناقشة الاحتياجات الإنسانية للمناطق التي تضررت بالزلزال في الشمال السوري.

وناقش المجتمعون نقاط الخلل في توزيع المساعدات الإنسانية، وسوء التنسيق والمتابعة، وكان البحث الأساسي بين الأطراف يتركز على ضرورة وجود جهة مركزية في المنطقة لتنسيق تسلم وتوزيع المساعدات.

ودعت الحكومة المؤقتة إلى عدم حصر ملف المساعدات في السلل الغذائية رغم أهميتها، والتركيز على مشاريع التنمية وتحسين المستوى المعيشي للمدنيين، إضافة إلى دعم القطاع الصحي والتعليمي.