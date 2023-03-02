واجه مستخدمو «تويتر» التي اشتراها أخيرا الملياردير إيلون ماسك، مشكلات في الدخول إلى حساباتهم على الشبكة ظهر أمس في أجزاء كثيرة من العالم، وفق بلاغات عبر موقع «داون ديتكتر» المتخصص في رصد أعطال المعلوماتية تأكدت منها وكالة فرانس برس.



وسجل الموقع ظهرا أكثر من 4200 بلاغ في الولايات المتحدة، وما يزيد على 1600 في فرنسا. وبحسب ملاحظات صحافيي وكالة فرانس برس، لم يكن متاحا عبر موقع تويتر الإلكتروني وتطبيقه للأجهزة المحمولة، الدخول إلى شريط الأحداث لاستعراض أحدث التغريدات، لكن بقي ممكنا الاطلاع على بعض الحسابات أو نشر التغريدات، قبل ان تعود الأمور إلى طبيعتها لاحقا.