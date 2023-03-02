اعتبرت النجمة الكولومبية شاكيرا، في مقابلة تلفزيونية هي الأولى لها منذ إصدارها أغنية حصدت إقبالا واسعا تهاجم فيها شريك حياتها السابق لاعب كرة القدم جيرار بيكيه، أن أغنياتها هي «العلاج الأفضل، وهي أكثر فاعلية من جلسة عند محلل نفسي أو طبيب نفسي».



وقالت شاكيرا في مقابلة مدتها نصف ساعة على التلفزيون المكسيكي إن تسجيل أغنية «بي زد آر بي ميوزك سيشنز #53» في يناير كان بمنزلة «متنفس» لها.



وأضافت: «دخلت الاستوديو في حالة نفسية معينة وغادرته في حالة أخرى (...) لقد كان (التسجيل) متنفسا ممتازا وضروريا لشفائي وعملية تعافٍ».



وتابعت شاكيرا قائلة: «أعتقد أنني لما كنت حيث أنا اليوم لولا هذه الأغنية، ولولا تمكني من التعبير عن نفسي والتفكير في الألم».



وهاجمت شاكيرا بيكيه وحبيبته الجديدة الإسبانية كلارا شيا (23 سنة) في الأغنية التي من كلماتها: «ترتاد النادي الرياضي كثيرا، اعتن بعقلك أيضا.. لن أعود إليك حتى لو بكيت وتوسلت إلي».



و«بي زد آر بي ميوزك سيشنز #53» هي الأغنية الثالثة التي تتناول فيها شاكيرا موضوع انفصالها عن بيكيه، بعد «تيه فيليسيتو» و«مونوتونيا».